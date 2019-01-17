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В Оренбуржье из-за ненастья объявлен спецрежим, закрыта федтрасса

Общество

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Оренбург, 17 января 2019, 08:49 — REGNUM  На территории Оренбургской области с 16 января ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим введён в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По данным ГУ МЧС по региону, утром 17 января закрыли движение для всех видов транспорта на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» км 1194+500 — км 1280+000 в Татарии и Оренбуржье.

Дорожники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда на федеральной автомобильной дороге, работает 50 единиц спецтехники по ликвидации снежных заторов. Ограничение планируют снять в 11:00 по местному времени (09:00 мск).

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