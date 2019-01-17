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Пострадавший в резонансном ДТП в Екатеринбурге ребёнок выписан из больницы

Общество

Впереди — восстановление

Екатеринбург, 17 января 2019, 08:48 — REGNUM  В Екатеринбурге пострадавшие после резонансного ДТП на улице Фурманова ребёнок и его мать покинули больницу. Об этом заявил отец мальчика на своей странице в соцсетях.

Гражданин отметил, что мальчик — практически такой же, что был до травмы. Пока у него получается не всё, но молодой человек уверен: ребёнка удастся поднять и он будет наравне со сверстниками.

«Нелегко, зато спокойно. Дома, как говорится, и стены лечат», — написал отец ребёнка.

Ранее из больницы была выписана мать мальчика. Ей тоже предстоит восстановление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, резонансное ДТП произошло на улице Фурманова в середине ноября. Водитель на автомобиле «Хонда» сбил троих человек. Сильнее всего пострадали женщина и её сын. В больнице им пришлось пережить операции.

Водитель был обвинён в покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас он находится в СИЗО.

Читайте ранее в этом сюжете: Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Екатеринбурге оставлен в СИЗО

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Дорожно-транспортные происшествия
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