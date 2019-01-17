Пассажиры вернувшегося в Норильск самолета вылетели в Санкт-Петербург

Норильск, Красноярский край, , 08:46 — REGNUM Все пассажиры Boeing 737−800 рейса Норильск — Москва — Минеральные воды, которые не смогли вылететь из-за возврата воздушного судна, вылетели в аэропорт Пулково в Санкт-Петербург, сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«В 10:40 (06:40 мск) все пассажиры вылетели в Пулково, оттуда будут отправлены в Домодедово и Минеральные воды», — цитирует РИА Новости Горбунову.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 17 января, в 07:44 по местному времени (03:44 мск). Самолет авиакомпании «Нордстар» вернулся после вылета в аэропорт Норильска из-за срабатывания датчика задымления. В этот момент на борту судна находились 118 человек, никто не пострадал. По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.

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