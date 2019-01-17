В Китае за миллиардный обман к серьезным срокам приговорили 15 мошенников

Шанхай, Китай, , 08:38 — REGNUM Суд Шанхая вынес приговор о тюремного заключении 15 гражданам Китая за мошенничество на сумму более 43,4 млрд юаней ($6,4 млрд), сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Основные подозреваемые Хуан Цзялю и Вэй Яньпин были приговорены к пожизненному тюремному заключению и штрафам, в то время как еще 13 человек получили сроки от 9 до 15 лет тюрьмы, сообщили в Первом промежуточном народном суде Шанхая.

Мошенники являлись сотрудниками трех компаний, включая Shanghai Kuailu Investment Group, которые использовали поддельные документы для объединения средств частных инвесторов через интернет в период с 2014 по 2016 годы.

Все средства приходили через банковские счета, принадлежащие компании Shanghai Kuailu Investment Group и её бывшего председателя совета директоров Ши Цзяньсяна. Около 28,2 млрд юаней на ушло возврат капитала и процентов ранним вкладчикам. Остальные деньги были либо вывезены за рубеж, либо растрачены, либо использованы компанией для поддержания ее операционной деятельности.

По информации суда, обманутыми оказались более 40 тыс. человек, а общий экономический ущерб составил 15,2 млрд юаней. Три компании должны заплатить в общей сложности 1,9 млрд юаней штрафов. Шанхайские власти работают в настоящее время над тем, чтобы возместить экономический ущерб и призвать к ответственности прочих подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае была задержана банда мошенников, чьими жертвами становились пожилые люди. Мошенники играли на сострадании людей.

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