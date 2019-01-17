Четверг, 17 Января 2019 года
08:59:28 МСК

В Оренбуржье через суд с фирмы взыскано 11 млн рублей за ущерб природе

Общество

Строительная компания нелегально добывало суглинок, который использовался для строительства дамбы в Орске

В Оренбуржье через суд с фирмы взыскано 11 млн рублей за ущерб природе
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Новотроицк, Оренбургская область, 17 января 2019, 08:38 — REGNUM  В Оренбургской области Новотроицкий городской суд вынес решение о взыскании со строительной фирмы 11 млн рублей, именно в такую сумму вылился ущерб от незаконного предпринимательства окружающей среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Судебное решении в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

По данным надзорного ведомства, компания, не имея лицензии, занималась в Орске добычей полезного ископаемого. Извлечённый суглинок впоследствии шёл на строительства городской дамбы.

В общей сложности объём нелегальной добычи полезного ископаемого составил около 370 тыс. кубометров, а ущерб природе оценили в 11 млн рублей.

Ранее стройфирма попадала под уголовное преследовании за незаконное предпринимательство. Однако по причине истечения сроков давности производство по уголовному делу прекратили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча строительных материалов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить