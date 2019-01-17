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Статус «московский врач» теперь смогут получить специалисты УЗИ

Общество

В Москве работают более 1800 врачей ультразвуковой диагностики

Москва, 17 января 2019, 08:37 — REGNUM  В Москве статус «московский врач» теперь смогут получить специалисты ультразвуковой диагностики (УЗИ), сообщается на портале мэра Москвы.

В настоящее время в больницах и поликлиниках Москвы работают более 1800 врачей ультразвуковой диагностики.

Таким образом, количество специальностей, по которым присваивается статус «московский врач», увеличилось до 25.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве медикам, получившим почетный статус «московский врач», дополнительно выплачивают 15 тыс. рублей в месяц. Медики получают особый нагрудный знак.

Подробнее: С начала января статус «московский врач» получили 142 медработника

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