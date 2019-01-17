Чиновник из Дагестана незаконно раздал 12 муниципальных участков

Сергокала, Дагестан, , 08:42 — REGNUM В превышении должностных полномочий при распределении муниципальных земель подозревается экс-глава сельсовета Сергокалинский Сергокалинского района Дагестана. В отношении чиновника возбуждены 12 уголовных дел, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе Следственного комитета республики.

Надзорным ведомством установлено, что подозреваемый в 2015 году бесплатно передал в частную собственность двенадцати жителям сельсовета земельные участки под личное подсобное хозяйство. Незаконные действия, как добавили в СКР по Дагестану, нанесли существенный ущерб муниципалитету.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года фигурантом уголовного дела стал бывший глава села Качалайский Цунтинского района Дагестана. Как установила прокуратура республики, он незаконно отдал гражданину под строительство земельный участок, расположенный на землях отгонного животноводства и являющийся собственностью республики.

Перед этим, в октябре, в мошенничестве с земельными участниками также был уличён экс-глава дагестанского села Карабудахкент. Он, как полагает следствие, незаконно издал распоряжение о перерегистрации права собственности на два земельных участка. Однако они принадлежали другому лицу, который имел на них всю необходимую документацию.

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