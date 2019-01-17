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Прокуратура Байконура выявила грубые нарушения отпуска льготных лекарств

Общество

Работники ГУП «Фармация» отпускали лекарства с исправлениями и дописками

Байконур, Казахстан, 17 января 2019, 08:34 — REGNUM  Прокуратура комплекса «Байконур» проверила деятельность ГУП «Фармация» и выявила грубые нарушения при отпуске льготных лекарств, сообщает 17 января агентство «КазТАГ».

В прокуратуре сообщили, что работники ГУП «Фармация» отпускали лготным категориям граждан лекарства с исправлениями и дописками, которые связаны с искажением сведений о количестве выписанных и отпущенных лекарств.

Прокуратура отправила информацию о незаконных действиях аптечных работников в УМВД России на комплексе «Байконур».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что при министерстве планируется создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Комитет займется контролем обращения лекарств и медицинских изделий.

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