Пастухи на «шерстяных лыжах» прошли 300 км в горах китайского Синьцзяна

Урумчи, Китай, , 08:12 — REGNUM Группа из девяти пастухов из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая успешно завершила путешествие длиной 300 км на древних «шерстяных лыжах», сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Пастухи из синьцзянского округа Алтай провели десять дней в путешествии по местным горным районам, включая 100 км необитаемых территорий.

«Я надеюсь, что это путешествие поможет в продвижении культуры древней ходьбы на лыжах, характерной для округа Алтай, а также поможет людям открыть для себя прелесть лыжного отдыха в Синьцзяне», — заявил руководитель экспедиции Маличин.

Четыре средства перемещения по снегу, сделанные из сосны и конской шкуры, насчитывают очень древнюю историю — более 5 тыс. лет. В округе Алтай верят, что их место является одним из мест зарождения древней ходьбы на лыжах, поскольку уже на наскальных фресках в этой местности упоминаются охотники на «шерстяных лыжах».