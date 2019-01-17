Четверг, 17 Января 2019 года
08:18:08 МСК

Пастухи на «шерстяных лыжах» прошли 300 км в горах китайского Синьцзяна

Общество

Пастухи из синьцзянского округа Алтай провели десять дней в путешествии по местным горным районам, включая 100 км необитаемых территорий

Урумчи, Китай, 17 января 2019, 08:12 — REGNUM  Группа из девяти пастухов из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая успешно завершила путешествие длиной 300 км на древних «шерстяных лыжах», сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Пастухи из синьцзянского округа Алтай провели десять дней в путешествии по местным горным районам, включая 100 км необитаемых территорий.

«Я надеюсь, что это путешествие поможет в продвижении культуры древней ходьбы на лыжах, характерной для округа Алтай, а также поможет людям открыть для себя прелесть лыжного отдыха в Синьцзяне», — заявил руководитель экспедиции Маличин.

Четыре средства перемещения по снегу, сделанные из сосны и конской шкуры, насчитывают очень древнюю историю — более 5 тыс. лет. В округе Алтай верят, что их место является одним из мест зарождения древней ходьбы на лыжах, поскольку уже на наскальных фресках в этой местности упоминаются охотники на «шерстяных лыжах».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Горные лыжи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить