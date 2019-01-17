В Атырауской области Казахстана более 40 человек заболели корью

Атырау, Казахстан, , 08:07 — REGNUM По состоянию на 16 января в Атырауской области Казахстана зафиксировано 41 случай заболевания корью, заявила руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента охраны общественного здоровья Айнагуль Сарсенгалиева. Об этом 17 января сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, по состоянию на 8 января было зафиксировано 11 случаев заболевания. В настоящее время четверо пациентов находятся в реанимации. Сарсенгалиева добавила, что за последние два года в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания корью.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2018 года по 14 января 2019 года в Акмолинской области Казахстана было зафиксировано 77 случаев заболевания кори, из них 43 случая были подтверждены лабораторным путем.

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