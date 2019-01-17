Пекин повсеместно перейдет на «умные парковки» до конца 2019 года

Пекин, , 08:00 — REGNUM Власти Пекина начали внедрение новых норм регулирования парковок на автомбильных дорогах, стандартизируя цену и внедряя электронные системы расчета, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 13 644 мест для стоянок на 166 дорогах в трех пилотных районах города Сичэн, Дунчэн и Тунжоу были модернизированы с 1 января 2019 года. Транспортное ведомство города изменило парковочные места и установила электронные счетчики в трех районах, заявил заместитель директора Пекинской муниципальной комиссии транспорта Жун Цзюнь.

До конца 2019 года жители Пекина смогут в полной мере воспользоваться удобствами электронных парковок по всему городу. Оплата за парковку будет собираться на основе системы распознавания номеров через мобильное приложение. При этом в традиционных китайских кварталах хутунах в центре города парковка автомобилей будет запрещена полностью.

Отметим, что на конец 2018 года в Пекине насчитывалось 6,08 млн автомобилей. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, власти столицы Поднебесной всерьез взялись за облагораживание исторических кварталов хутунов, в которых помимо готовящегося запрета на парковку автомобилей были убраны все столбы линий электропередач и заменены на подземные линии электроснабжения.

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