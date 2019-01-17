Скандал: оренбургского учёного лишили докторской степени?

Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбургской области вокруг имени учёного Рамиля Рахматуллина, известного научными разработками биокожи, разразился скандал. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания региона Владимир Фролов, 16 января экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишил Рахматуллина докторской степени.

Помощник депутата Сергей Макшанцев, который является доктором меднаук, ранее заявлял, что биокожа не является научным открытием и изобретением оренбургского учёного. Макшанцев назвал биокожу «личной выдумкой» Рамиля Рахматуллина.

На протяжении 2017 года вокруг темы биокожи неоднократно разгорались скандалы. Рахматуллин отстаивал свою позицию и утверждал, что проект «Биокожа» внедрён в реальный сектор экономики.

Однако проект и его внедрение вызвали сомнение у депутат и его помощника. На протяжении полутора лет они детально вникали в суть разработок, изучали подробно диссертационную работу молодого учёного. По словам Владимира Фролова, лишение степени доктора меднаук Рамиля Рахматуллина — это только один шаг на пути в борьбе за истину и справедливость. После того, как будет получен протокол заседания экспертного совета ВАК последует обращение в Росздравнадзор, где депутат и его помощник намерены потребовать отзыва лицензии на биопластический материал на основе микро-наноструктурированного гидроколлоида гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса. Кроме того, политик намерен обратиться к губернатору Оренбургской области Юрию Бергу с требованием провести проверку — на каком основании выделялись бюджетные деньги на сомнительный проект. По примерным подсчётам, на уровне региона выделялось примерно 15 млн рублей, которые, по мнению Фролова, должны вернуться в бюджет.

По данным изобличителей (депутата и его помощника), с 2012 года финансовая поддержка научного проекта, связанного с биокожей, составила примерно 83 млн рублей, где и частные и государственные деньги.

«Не поставлена точка и в вопросе о фальсификации по поводу клинических испытаниях так называемой биокожи. В имеющихся у нас ответах из клиник говорится о том, что в них не использовалась биокожа для лечения людей. Мы подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела. Идёт проверка, которая постоянно продлевается», — сказал Фролов.

Похоже, что молодого учёного Рамиля Рахматуллина с его научной разработкой, известной на всю страну что называется обложили по всем фронтам. Корреспонденту ИА REGNUM не удалось получить комментарий от самого Рахматуллина по поводу ситуации, в которой он оказался. Телефон выключен или абонент находится вне доступа.

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