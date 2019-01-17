В Запорожье и Житомире зафиксированы смертельные случаи гриппа

Киев, , 07:46 — REGNUM За минувшие сутки жертвами гриппа стали мужчина в Житомире и младенец в Запорожье, заявила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины Оксана Артемчук, сообщил 16 января телеканал «Громадське».

"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста», — сказано в сообщении.

Эксперт также отметила, что с октября 2018 года на Украине зафиксировано 19 смертельных случаев гриппа, причём свежие данные в эту статистику не входят.

Артемчук рассказала, что эпидемиологический уровень превышен только в четырёх областях страны, поэтому говорить об эпидемии гриппа на Украине пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года из-за осложнений, вызванных гриппом в больницах Черниговской области, скончались три человека — мужчина и две женщины. Они поздно обратились к врачам за помощью.

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Напомним, чтобы уменьшить вероятность возникновения эпидемии, во всех школах Одессы и Луцка были продлены каникулы.

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