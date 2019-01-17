В Египте восстановили студентов, исключенных за объятия

Каир, , 07:43 — REGNUM Двое студентов, исключенные из египетского университета Аль-Азхар и из университета Мансура за «аморальный поступок» публичных объятий в честь празднования своей помолвки, восстановлены в университетах после того, как их ситуация вызвала общественный резонанс. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально администрации университетов посчитали, что объятие на видео с предложением руки и сердца, снятым в кампусе Аль-Азхара, «недопустимо», так как пара еще не была жената.

Девушка училась в университете Аль-Азхар на факультете арабского и 13 января была исключена после заседания дисциплинарной комиссии, обвинившей ее в «осквернении ценностей Аль-Азхара».

Молодой человек также был исключен из университета Мансура на два года за нарушение «морали и ценностей» учебного заведения.

Однако на следующий день университеты приняли решения о смягчении наказаний.

15 января дисциплинарный совет Аль-Азхара постановил не исключать студентку, а лишь отстранить ее от экзаменов первого семестра. Такое же решение принял университет Мансура в отношении юноши.

Решение о смягчении наказания было хорошо воспринято в соцсетях и на различных ток-шоу, однако многие консервативно настроенные члены общества критиковали пару.

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