В пяти областях Казахстана из-за непогоды закрыли автодороги

Астана, , 07:19 — REGNUM В пяти областях Казахстана закрыты автотрассы из-за гололедных явлений и метелей, сообщает 17 января агентство «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».

Вечером 16 января движение было закрыто для грузового и общественного транспорта на участке дороги Алма-Ата — Шелек — Хоргос в Алма-Атинской области. Из-за метели и плохой видимости в регионе также закрыли участок Ушарал — Достык.

Ограничение движения также введено на некоторых участках в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Джамбульской и Восточно-Казахстанской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2018 года на отдельных участках дорог в Астане и пяти регионах Казахстана было закрыто движение из-за сильных морозов. В этот день спасатели эвакуировали с автотрасс более 100 пассажиров общественного транспорта.

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