В России военнослужащим запаса могут запретить использовать соцсети

Москва, , 07:15 — REGNUM В России военнослужащим могут запретить пользоваться социальными сетями в течение пяти лет после увольнения, ограничения также планируется распространить и на тех, кто ушел в запас, сообщают 16 января «Известия» со ссылкой не несколько информированных источников.

По данным издания, речь в первую очередь идет о тех военнослужащих, кто служил в военных частях с секретным режимом или был допущен к государственной тайне. Эксперты считают, что данная мера является обоснованной, поскольку на сегодняшний день есть опасность утечки секретных данных через интернет.

Однако, отметили специалисты, полностью решить проблему не получится, так как при желании можно зарегистрироваться под чужим именем или в иностранных соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ запретило проносить электронные устройства на территорию особо важных объектов ведомства. В чёрный список попала вся электроника, оснащенная модулями Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами. Ограничения также касаются военных объектов, где работают с документами, содержащими гостайну.

Читайте ранее в этом сюжете: На секретные объекты Минобороны РФ закрыт проход с гаджетами