В челябинских школах детей с ОРВИ не будут пускать на учёбу

Челябинск, , 07:00 — REGNUM В школах Челябинской области детей с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) могут не пустить на учёбу. Такую рекомендацию образовательным учреждениям выдали специалисты областного управления Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Так, руководителям школ рекомендовано принять меры по предотвращению заноса в школы инфекций. «В том числе организовать проведение «утреннего фильтра» и отстранять от занятий детей с признаками ОРВИ», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Добавим, зачастую инфекция активно распространяется именно в детский коллективах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 7−13 января ОРВИ или гриппом заболели 18 850 жителей Челябинской области. Это выше предыдущей недели в 2,3 раза, но ниже эпидемического порога. В Челябинске число заболевших за тот же период составило 7 932 человека.