Четверг, 17 Января 2019 года
07:00:17 МСК

В челябинских школах детей с ОРВИ не будут пускать на учёбу

Общество

«Утренний фильтр» образовательным учреждениям рекомендует ввести управление Роспотребнадзора

Челябинск, 17 января 2019, 07:00 — REGNUM  В школах Челябинской области детей с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) могут не пустить на учёбу. Такую рекомендацию образовательным учреждениям выдали специалисты областного управления Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Так, руководителям школ рекомендовано принять меры по предотвращению заноса в школы инфекций. «В том числе организовать проведение «утреннего фильтра» и отстранять от занятий детей с признаками ОРВИ», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Добавим, зачастую инфекция активно распространяется именно в детский коллективах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 7−13 января ОРВИ или гриппом заболели 18 850 жителей Челябинской области. Это выше предыдущей недели в 2,3 раза, но ниже эпидемического порога. В Челябинске число заболевших за тот же период составило 7 932 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить