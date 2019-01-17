На севере Китая обнаружен подпольный завод по производству метамфетамина

Хух-Хото, Китай, , 06:49 — REGNUM Полиция автономного района Внутренней Монголии на севере Китая раскрыла крупную метамфетаминовую фабрику и задержала 25 подозреваемых в производстве наркотиков, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Полиция изъяла почти 20 кг метамфетамина и более 3,7 тонн сырья для производства этого наркотика на незаконной фабрике в соседней провинции Хэбэй. По информации полиции, им удалось отследить одного из подозреваемых, который продавал наркотики в городе Уланчаб во Внутренней Монголии, а также обнаружить недавно изготовленный метамфетамин, который продавался в других районах региона, а также в провинциях Хэбэй и Сычуань.

Полиция поймала подозреваемых, вовлеченных в производство, транспортировку и реализацию наркотиков в провинции Хэбэй и Внутренней Монголии. Они закупали химикаты в провинции Хэбэй на севере Китая, а также в провинции Гуандун на юге Китая с целью нелегального производства наркотиков. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая во время трех отдельных спецопераций было изъято 140,8 кг наркотиков и задержаны семеро подозреваемых в наркоторговле.

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