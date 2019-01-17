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На Южном Урале заболеваемость ОРВИ выросла в 2,3 раза

Общество

Но эпидемии пока нет

На Южном Урале заболеваемость ОРВИ выросла в 2,3 раза
Иллюстрация: Mil.ru
В больнице

Челябинск, 17 января 2019, 06:48 — REGNUM  В Челябинской области за 7 — 13 января было выявлено 18 850 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Показатель составил 57,2 заболевших на 10 тысяч человек. Уровень заболеваемости оказался выше предыдущей недели в 2,3 раза. Но это ниже эпидемического порога.

В Челябинске за 7−13 января заболели 7 932 человека. В сравнении с первой неделей года это больше в 1,5 раза. Средний показатель заболеваемости составил 65,97 на 10 тысяч человек.

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Грипп, ОРЗ
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