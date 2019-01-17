В китайской провинции Хэнань за 2018 год стало вдвое меньше нищих

Чжэнчжоу, Китай, , 06:34 — REGNUM Провинция Хэнань, расположенная в центральной части Китая, вывела из нищеты более миллиона человек в 2018 году, в связи с чем доля нищих в регионе упала с 2,57% в 2017 году до 1,21%, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 2502 бедные деревни в густонаселенной провинции были выведены из нищеты в прошедшем году, отметил глава Хэнаньского провинциального управления по борьбе с нищетой и развитию Ши Бинжуй.

Он также добавил, что провинция Хэнань сумела улучшить общественные службы, включая здравоохранение и образование в сельских районах, погруженных в бедность, в 2018 году. Провинция помогла беднякам отремонтировать ветхое жилье, а также переселила некоторое число сельских жителей, чье жилье ремонту не подлежало.

Отметим, что на конец 2018 года в провинции по-прежнему было около миллиона человек, живущих за чертой бедности, чьё и без того затруднительное положение отягощалось в основном болезнями и инвалидностью. Китай планирует к 2020 году полностью побороть нищету в стране, войдя в список стран умеренного достатка населения во всех аспектах.

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