В Москве намечается массовая проверка газового оборудования

Москва, , 04:51 — REGNUM Московские власти собираются провести внеплановую проверку около 1,8 млн газовых плит и приборов, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков на пресс-конференции.

Он сообщил, что 30% газовых приборов и плит, находящихся в собственности жителей столицы, имеют срок службы более 35 лет и подлежат замене. При этом, как отметил Бирюков, благодаря стараниям городской администрации в Москве за последние семь лет не было допущено старения газового оборудования.

Ранее сообщалось, что проверка газового оборудования в Москве была вызвана происшествиями со взрывами бытового газа в ряде регионов России. Проверку планируется провести до 23 января. По словам Бирюкова, в случае обнаружения небезопасных газовых приборов они будут либо отключены, либо заменены и отремонтированы.