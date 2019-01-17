Портал Missosology назвал страну с самыми красивыми девушками

Каракас, , 04:39 — REGNUM Жительницы Венесуэлы являются самыми красивыми девушками в мире, к такому выводу пришел портал Missosology на основе результатов конкурсов красоты.

Первое место Боливарианской республике в этом рейтинге обеспечили участницы конкурсов «мисс Интернэшнл», «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Супранэшнл» и «Мисс Земля».

Вторую строчку в рейтинге с небольшим отрывом от лидера занимают Филиппины. Замыкает тройку лидером Мексика. В топ-10 также попали США, Вьетнам, Таиланд, ЮАР, Пуэрто-Рико, Индонезия и Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года победительницей конкурса «Мисс Франция — 2019» стала 24-летняя уроженка Таити Ваймалама Чавес, ранее завоевавшая титул «Мисс Таити — 2018». Конкурс красоты проходил во французском городе Лилль 15 декабря 2018 года.

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