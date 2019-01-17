В Москве и Петербурге раскупили билеты на концерт Rammstein

Москва, , 01:39 — REGNUM Все билеты на концерты группы Rammstein в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на лето 2019 года, были проданы, сообщили пресс-службы компаний, занимающихся организацией концертов.

Подчеркивается, что все билеты были раскуплены спустя некоторое время после анонса концертов. Отметим, что концерт немецкой группы в Москве состоится 29 июля, а в Северной столице — 2 августа. Таким образом, более чем за полгода до концерта уже все билеты оказались купленными.

Группа Rammstein даст концерты в России в рамках международного турне, которое стартует 27 мая 2019 года. В ходе турне музыканты посетят Испанию, Францию, Великобританию, Чехию, Швецию, Финляндию и другие европейские страны.

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