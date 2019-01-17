Народный артист России Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни

Казань, , 00:43 — REGNUM Народный артист России Ильгам Шакиров умер на 84-м году жизни, сообщает сайт Татарской государственной филармонии.

Сообщается, что Шакиров посвятил свою жизнь «пропаганде татарского национального музыкального искусства». Церемония прощания с певцом пройдет в Татарском государственном театре Оперы и Балета 18 января в 9 утра. Панихида начнется в 11:00 мск.

Напомним, Ильдар Шакиров родился 15 февраля 1935 года в Татарии. Был выпускником Казанской государственной консерватории. В 1960 году стал солистом в Татарской государственной филармонии. Основу его репертуара составляли татарские народные песни.