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Народный артист России Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни

Общество

Церемония прощания с певцом пройдет в Татарском государственном театре Оперы и Балета 18 января

Народный артист России Ильгам Шакиров скончался на 84-м году жизни
Ильгам Шакиров

Казань, 17 января 2019, 00:43 — REGNUM  Народный артист России Ильгам Шакиров умер на 84-м году жизни, сообщает сайт Татарской государственной филармонии.

Сообщается, что Шакиров посвятил свою жизнь «пропаганде татарского национального музыкального искусства». Церемония прощания с певцом пройдет в Татарском государственном театре Оперы и Балета 18 января в 9 утра. Панихида начнется в 11:00 мск.

Напомним, Ильдар Шакиров родился 15 февраля 1935 года в Татарии. Был выпускником Казанской государственной консерватории. В 1960 году стал солистом в Татарской государственной филармонии. Основу его репертуара составляли татарские народные песни.

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