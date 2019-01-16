Киев расширит программу строительства жилья для военнослужащих ВСУ

Киев, , 23:24 — REGNUM Программа строительства жилья для украинских военнослужащих будет расширена в 2019 году, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, теперь жилье будет строиться не только для тех, кто служит по контракту, но и для сержантского состава. Помимо этого, если раньше жилье предоставлялось только холостым военнослужащим ВСУ, то теперь будет предоставляться и для семей.

Напомним, Киев после госпереворота в 2014 году начал уделять особое внимание украинской армии, поскольку цель киевского режима — силовой захват Донбасса и начало карательных зачисток в ЛНР и ДНР.

Также Украине помогают многие западные страны в совершенствовании украинский войск как в виде финансирования, так и в виде предоставления инструкторов.