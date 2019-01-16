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Киев расширит программу строительства жилья для военнослужащих ВСУ

Общество

Жильем будут также обеспечиваться сержанты

Киев расширит программу строительства жилья для военнослужащих ВСУ
U.S. Army Europe
ВСУ

Киев, 16 января 2019, 23:24 — REGNUM  Программа строительства жилья для украинских военнослужащих будет расширена в 2019 году, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, теперь жилье будет строиться не только для тех, кто служит по контракту, но и для сержантского состава. Помимо этого, если раньше жилье предоставлялось только холостым военнослужащим ВСУ, то теперь будет предоставляться и для семей.

Напомним, Киев после госпереворота в 2014 году начал уделять особое внимание украинской армии, поскольку цель киевского режима — силовой захват Донбасса и начало карательных зачисток в ЛНР и ДНР.

Также Украине помогают многие западные страны в совершенствовании украинский войск как в виде финансирования, так и в виде предоставления инструкторов.

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Вооруженные силы Украины
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