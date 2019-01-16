Старинные здания в центре Челябинска, наконец, решили отремонтировать

Челябинск, , 22:35 — REGNUM В центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС будут реконструированы 14 объектов культурного наследия. Такое поручение своим подчинённым и владельцам зданий дал губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Как заявил глава региона, здания не ремонтировались уже много лет и на глазах разрушаются. Он призвал арендаторов и собственников привести такие объекты в надлежащий вид, а руководство города — жёстче вести с ними разъяснительную работу.

В первую очередь речь идёт о тех зданиях, которые находятся в пределах улиц Свободы, Российской, Миасской, Нагорной, Труда и Красноармейской. Здание на улице Труда, 56 пережило пожар. Теперь объект восстанавливают, на что потратят примерно 10 млн рублей. Затем в здании откроют архитектурно-дизайнерское бюро.

А зданию на Труда, 58 ремонт только предстоит. Выделено 11 млн рублей и скоро будет объявлен аукцион. Проект ремонтно-восстановительных работ уже прошёл экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммиты ШОС и БРИКС Челябинск примет в 2020 году. В настоящее время власти города и области к ним готовятся. В планах — реконструкция аэропорта, строительство новых гостиниц и т.д.