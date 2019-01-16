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На Урале проверяют информацию о беременности воспитанницы детдома

Общество

О беременности 13-летней девочки рассказали в соцсетях

Челябинск, 16 января 2019, 20:24 — REGNUM  В Челябинской области следственные органы проверяют информацию о беременности 13-летней воспитанницы одного из детских домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Сведения о том, что девочка была беременна и ей сделали аборт, опубликованы в социальной сети Instagram одной из жительниц Челябинской области. О каком именно детском доме идёт речь, женщина не уточнила, а после поднятого шума и вовсе удалила свою запись. Тем не менее СКР уже начал доследственную проверку по факту такой информации.

Свои проверки также ведут прокуратура, полиция и детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина. О результатах компетентные органы обещают проинформировать общественность.

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