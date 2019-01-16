Белгородскую Общественную палату возглавил ректор института искусств

Белгород, , 20:03 — REGNUM Председателем Общественной палаты Белгородской области стал ректор Белгородского государственного института искусств и культуры, член регионального филиала некоммерческой организации «Российский фонд культуры» Сергей Курганский. Как сообщила пресс-служба облдумы, такое решение было принято 16 января на первом заседании нового состава палаты.

Заместителем председателя Общественной палаты области стал председатель совета директоров ЗАО Управляющая компания «Группа компаний БВК» Василий Золотухин, секретарём — зампредседателя областной организации Горно-металлургического профсоюза России Андрей Никитский.

Также члены Общественной палаты сформировали восемь комиссий и выбрали их руководителей. Комиссию по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и жилищно-коммунальному хозяйству возглавил гендиректор «Белгородского кинопоказа» Денис Загребайлов. Комиссией по здравоохранению, социальной и демографической политике будет руководить представитель «Ассоциации врачей Белгородской области» Игорь Коваленко, по образованию, культуре и молодёжной политике — директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха. За духовно-нравственное и физическое воспитание будет отвечать благочинный I Белгородского округа Белгородской и Старооскольской епархии РПЦ Московского патриархата Олег Кобец.

Комиссию по развитию гражданского общества, соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции возглавил представитель «Ассоциации юристов России» Михаил Бажинов, по информационной политике и развитию массовых коммуникаций — гендиректор Издательского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов, по делам ветеранов и инвалидов — представитель «Российского фонда мира» Владимир Носов, по регламенту, этике и работе общественных приёмных — зампредседателя Белгородской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Андрей Никитский.

Напомним, шестой состав региональной Общественной палаты был сформирован в конце декабря 2018 года. 15 кандидатов выбрала областная дума, ещё 15 — губернатор Белгородской области Евгений Савченко, а оставшиеся 15 человек были избраны делегированными членами палаты по спискам от общественных объединений. Срок действий полномочий состава Общественной палаты составляет три года.