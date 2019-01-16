МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в сектор Газа

Москва, , 19:57 — REGNUM Российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в сектор Газа из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности в регионе. Об этом 16 января сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

«В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в Газе и принятыми египетской и израильской сторонами мерами по ограничению выезда из сектора рекомендуем российским гражданам воздержаться от любых поездок в указанный район», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

МИД рекомендует отложить все запланированные поездки в сектор Газа, в том числе по семейным и гуманитарным делам.

Напомним, на минувшей неделе ВВС Израиля дважды наносили авиаудары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось, что удары были нанесены в ответ на беспорядки, происходящие на границе, а также в ответ на запуск ракеты в направлении израильской территории.

11 января на границе сектора Газа резко активизировались участники многомесячной акции протеста палестинцев «Марш возвращения». В акциях участвуют тысячи человек.

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