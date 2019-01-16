В Москве задержан гендиректор «Алкогольной сибирской группы»

Москва, , 19:26 — REGNUM В Москве задержан генеральный директор «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Игорь Савельев. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба компании АСГ.

В компании подтвердили, что в отношении их генерального директора проводятся следственные действия. 15 января к Савельеву приходили сотрудники полиции, он покинул офис АСГ в их сопровождении.

При этом в компании утверждают, что задержание Савельева никак не связано с деятельностью «Алкогольной сибирской группы» или его работой в АСГ. Более того, покидая офис АСГ в сопровождении сотрудников полиции, Савельев уведомил сотрудников о том, что он намерен прекратить трудовой договор с «Алкогольной сибирской группой».

Сегодня уже был назначен новый генеральный директор АСГ. Им стала Елена Тябутова, которая при Савельеве занимала пост финансового директора АСГ.

Причина задержания Савельева не уточняется.

Напомним, что АСГ производит такие продукты, как водка «Пять озер» и «Хаски».