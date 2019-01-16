В Свердловской области вернули половину угнанных в 2018 году автомобилей

Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM На территории Свердловской области в 2018 году зарегистрировано 1367 краж и угонов автомобилей. Из числа похищенных транспортных средств найдено и возвращено владельцам 662 единицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В пресс-службе управления уточнили, что более 90% краж автомобилей произошли в ночной период времени с неохраняемых парковок, расположенных во внутриквартальной территории. Подавляющее большинство похищений и угонов транспортных средств, а это более 600 автомобилей, было совершено в Екатеринбурге.

Чаще всего похитители угоняли отечественные автомобили (156 единиц), а также импортные «Киа» (108 — автомобилей), «Тойота» (85 — машин) и «Хундай» (83 — единицы). Всего на долю иномарок приходится 55% совершённых похищений.

Напомним, что в 2017 году на территории Свердловской области было похищено и угнано 1228 автомобилей без учета грузовиков, сельхозтехники и коммерческого автотранспорта. Так автомобилей «Лада» было угнано 421, «Тойота» — 128, «Киа» — 125 и «Хундай» — 116 машин.