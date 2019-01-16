Пострадавшие жильцы многоэтажки в Магнитогорске пока не получили денег

Москва, , 18:14 — REGNUM Пострадавшие при обрушении в Магнитогорске жильцы дома на проспекте Карла Маркса пока не получили денег. Об этом 16 января президенту России Владимиру Путину заявил глава МЧС страны Евгений Зиничев.

«Выплаты шести гражданам, получившим вред здоровью, будут произведены после завершения мероприятий судебно-медицинской экспертизы», — сказал Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди пострадавших оказались четверо взрослых, 13-летний подросток и 10-месячный ребёнок. Основная часть уже выписана из больниц. В Челябинске продолжает лечение гражданин Таджикистана, который при обрушении дома потерял жену и троих детей. А в Москве лучшие врачи России помогают младенцу.

Пострадавшим из областного и федерального бюджетов предусмотрены выплаты в размере до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Напомним, обрушение седьмого подъезда произошло утром 31 декабря. 39 человек погибли, среди них оказались шестеро детей.