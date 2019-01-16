Выплаты получили семьи 28 погибших при обрушении в Магнитогорске

Москва, , 18:04 — REGNUM В Магнитогорске выплаты из федерального бюджета получили родственники 28 погибших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажки на проспекте Карла Маркса. Об это на совещании с членами правительства России заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Родственники ещё 11 граждан получат выплаты после установления их местонахождения и степени родства, уточнил Евгений Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семьи погибших получают по миллиону рублей. Также выплаты предусмотрены пострадавшим. Из резервного фонда правительства России на эти нужды было выделено более 65 млн рублей. Также 93 млн предусмотрено в бюджете Челябинской области.

Напомним, рано утром 31 декабря седьмой подъезд дома обрушился после взрыва. Погибли 39 человек.

16 января президент России Владимир Путин поручил губернатору Борису Дубровскому расселить все 12 подъездов дома. На это потребуется 1,3 млрд рублей.