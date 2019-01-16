Общая численность населения в Эстонии в 2018 году выросла

Таллин, , 17:55 — REGNUM По предварительным данным Департамента статистики, опубликованного 16 января, по состоянию на 1 января 2019 году население Эстонии увеличилось на 4690 человек и составило 1 323 820 человек.

Рост обусловлен не положительным приростом, а положительным балансом внешней миграции, которая за 2018 год увеличилась на 6090 человек. В 2018 году в Эстонию прибыло 13 030 человек, а уехало около 7 тысяч человек. В то же время количество смертей превысило количество рождённых, и из-за отрицательного естественного прироста население сократилось на 1400 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего в Эстонии из иностранцев проживает граждан РФ — порядка 89 тыс. Что касается самого стремительного роста, в 2018 году больше всего в Эстонии росла численность граждан Нигерии (увеличение на 38%) и Индии (на 30%). Так, по состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии проживает 600 граждан Нигерии и 691 граждан Индии.

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