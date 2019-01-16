В Латвии иностранцы заплатили 1, 4 млрд евро за вид на жительство

Рига, , 17:51 — REGNUM

С момента принятия правительством Латвии в 2010 году инвестиционной программы в рамках иммиграционного закона вложения нерезидентов в связи с получением срочного вида на жительство в прибалтийской республике составили около 1,4 млрд евро. Об этом сообщает портал delfi.lvсо ссылкой на информационный доклад Управления по делам гражданства и миграции.

За 8 лет действия программы всего было получено около 18 тыс. заявлений с запросом на срочный вид на жительство. Из общего количества заявлений было выдано 17 878 видов на жительство. Основными претендентами на вид на жительство являются граждане бывших республик СССР — около 90% всех заявлений. Сообщается также, что значительный интерес проявили также из Израиля, Китая и некоторых других стран.

В 2014 года латвийский парламент принял новые поправки к иммиграционному закону, которые внесли ряд изменений в условия инвестиционной программы: увеличились минимальные суммы вложений и были установлены дополнительные взносы в государственный бюджет республики. В связи с чем уже в 2015 наблюдалось уменьшение потенциальных инвесторов, а количество выданных первичных видов на жительство сократилось на 38%.

В 2017 году вложение иностранных граждан с целью получения срочного вида на жительство составили 0,6% потока прямых иностранных инвестиций. Для сравнений в 2014 году этот показатель составлял почти 12%.