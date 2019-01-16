В Калужской области РПЦ передали комплекс зданий Шамординского монастыря

Калуга, , 17:38 — REGNUM Церемония подписания документов о передаче в собственность Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни Русской православной церкви (Московского патриархата) архитектурно-монастырского комплекса состоялась в Козельском районе Калужской области 16 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. В комплекс входит 22 строения культурного наследия регионального значения.

В церемонии приняли участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин, руководитель межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях Виталий Бухтеев, а также настоятельница монастыря игумения Сергия (Щербакова).

«Происходящее сегодня — это акт исторической справедливости, — подчеркнул министр Олег Калугин. — Церковь получила то, что отобрали сто лет назад в процессе революционной деятельности. Бесспорно, это поможет обители развиваться и дальше на основе собственной материальной базы».

По словам руководителя территориального управления Росимущества Виталия Бухтеева, передача религиозным организациям государственного имущества происходит на основании федерального закона, принятого в 2010 году.

«Передача имущества — процесс длительный. Государство восстанавливает справедливость, возвращает святыни», — добавил Бухтеев.

«Для нас это очень значимое событие, — сказала игумения Сергия (Щербакова). — Помолиться люди идут и в церковь, а в монастырь едут потому, что здесь особая обстановка. И очень важно для нас, что нам были переданы именно наши храмы. С 1990-х годов мы все это восстанавливали, заботились об этих зданиях, большинству из них возвращен прежний вид, мы и дальше будем за всем этим следить. Любой человек сможет посещать нашу обитель».

Монастырь в Шамордино был основан преподобным Амвросием Оптинским в 1884 году. К началу ХХ века обитель стала одним из крупных духовных и культурных центров Российской империи, в котором находилось более 800 насельниц. В 1930-е годы монастырь был закрыт и разорен, монашеская жизнь возобновилась в 1990 году. Было восстановлено несколько храмов, в том числе самый крупный 15 купольный каменный Казанский собор вместимостью до 5000 человек. В настоящее время большинству зданий возвращен прежний облик. В сохранившемся доме, возведенном над кельей преподобного Амвросия, устроен первый в России храм в честь преподобного Амвросия Оптинского, который был освящен святейшим патриархом Алексием II 28 июля 1996 года. В монастыре хранится ковчег с частицами мощей преподобных Оптинских старцев. Вблизи монастыря находится три святых источника. За прошедшие годы было восстановлено несколько храмов, в том числе Казанский собор. В настоящее время в монастыре под руководством игумении Сергии (Щербаковой) подвизаются более 120 сестер. При монастыре действуют церковные мастерские: золотошвейная, иконописная, пошивочная, переплетная, гончарная и резьбы по дереву. Насельницы монастыря также занимаются сельскохозяйственной деятельностью.