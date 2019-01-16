В рязанской «Почте России» прошла проверка из-за отказа выдавать пенсии

Сасово, Рязанская область, , 17:44 — REGNUM В рязанском филиале «Почты России» провели проверку после сообщений о том, что в городе Сасово пенсионеры не могли получить пенсии без оформления карты «Почта Банка». Соответствующий приказ был издан в Сасовском почтамте еще в октябре 2018 года.

После сообщения прокуратуры в Сасовском почтамте провели служебную проверку, а все сотрудники прошли дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг.

«Для удобства получения пенсий и пособий клиентов информируют о возможности оформления банковских карт «Почта Банка» в отделениях почтовой связи», — сообщил портал «RZN.Info».

Ранее прокуратура Рязанской области сообщила о нарушении прав пенсионеров. По данным ведомства, в ноябре 2018 года при обращении пенсионеров в отделение почтовой связи работник отделения почтовой связи отказывался выдать пенсию, ссылаясь на приказ «О выплатах пенсий в кассах ОПС». В приказе было прописано, что выдавать пенсии можно только в случае, если получать написал заявление о переводе пенсии в «Почта Банк» и получении карты банка. Позже приказ был отменен.