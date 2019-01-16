Владимир Путин назвал сумму на расселение многоэтажки в Магнитогорске

Москва, , 16:48 — REGNUM Расселение в Магнитогорске 12-подъездной десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164 обойдётся, по предварительным подсчётам, в 1,3 млрд рублей. Об этом 16 января на совещании с членами правительства России заявил президент Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сделаем это из трёх источников. Вас попрошу поддержать, федеральный бюджет попрошу поддержать и с Магниткой поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. Сделайте это в самые короткие сроки», — поручил Владимир Путин губернатору Борису Дубровскому.

«Команда понятна. Будем выполнять», — кратко ответил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил Дубровскому полностью расселить дом на проспекте Карла Маркса, 164, даже если экспертизы покажут, что жить там можно. Президент отметил, что с такой просьбой к нему обратились жители города, и он их понимает.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва в седьмом подъезде многоэтажки произошло обрушение. Погибли 39 человек.