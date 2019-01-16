Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой игровой консолью компании

Токио, , 17:06 — REGNUM Президент компании Nintendo Шунтаро Фурукава в интервью журналу Nikkan Kogyo Shimbun рассказал, что Nintendo Switch стала самой быстро продаваемой консолью компании. Чуть более чем за год было продано больше 22 млн экземпляров.

Директор Nintendo рассказал и о других успехах компании. Так, игра Super Smash Bros. Ultimate за первую неделю продалась тиражом в пять миллионов копий. Фурукава отметил, что смартфоны всё ещё являются одним из важнейших источников дохода для Nintendo. Сейчас в разработке находится мобильная версия популярной игры Mario Kart.

Напомним, что европейский офис компании Nintendo провёл внутреннее расследования по поводу обвинений Яши Хаддажи (глава Nintendo Россия) в неподобающем поведении. Сотрудники сообщали о том, что Хаддажи оскорблял и домогался своих работников. Однако представители Nintendo не нашли доказательств этих обвинений, и Хаддажи получил лишь официальное предупреждение о неподобающем поведении.

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