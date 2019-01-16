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В Петербург вновь придет сильный снег с метелью

Общество

МЧС просит соблюдать осторожность, особенно на дорогах

В Петербург вновь придет сильный снег с метелью
Дарья Драй © ИА REGNUM
Метель в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 16:34 — REGNUM  Северную столицу России в предстоящий четверг ждет новый мощный снегопад, хотя город пока не оправился от последствий предыдущих обильных осадков: во многих местах снег и наледь до сих пор не убраны.

Как сообщило 16 января Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, ссылаясь на прогноз синоптиков, 17 января в городе ожидается сильный снег, метель, местами порывы ветра до 13 м/с.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность, воздержаться от поездок на личном автотранспорте, избегать нахождения вблизи неустойчивых конструкций и сооружений повышенного риска.

Как сообщил ранее корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, на 15 января 2019 года высота снежного покрова на территории города достигла 28 см, в то время как в прошлом году к этому дню она добралась лишь до 5 см.

«К четвергу подходит новый циклон, Петербург снова заваливает снегом, температура от 0 до минус 5 градусов днем, сильные осадки на всей территории города и области», — сказал главный синоптик Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выпало почти в шесть раз больше снега, чем в прошлом году

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Снегопады, метели, снежные бури
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