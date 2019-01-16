Из 2009 в 2019: пользователи сравнивают фото с разницей в десять лет

Москва, , 16:36 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб «2009 против 2019», проходящий под хэштегом #2009vs2019challenge. Пользователи публикуют свои фотографии, сделанные с разницей в десять лет, демонстрируя внешние изменения.

Челлендж проходит сразу на нескольких площадках, однако наибольшее количество публикаций можно найти в Twitter и Instagram. Причём не только в России, но и среди пользователей из других стран. Многие участники считают, что сейчас выглядят гораздо лучше, чем в прошлом. Впрочем, некоторые напротив отмечают, что 10 лет назад их жизнь была легче.

https://twitter.com/kavakav/status/1085436157901578240

https://twitter.com/Guzyninaa/status/1085488568938708992

https://twitter.com/dementusova/status/1085427364128002048

Нашлись и те пользователи, которые изменились не только внешне. Они признались, что поменяли не только цвет и длину волос, но даже пол.

https://twitter.com/christacolony/status/1085032051475169280

https://twitter.com/turnthelilypage/status/1084932924577931264

Часть пользователей восприняла флешмоб как повод для шуток. Например, один из юзеров сравнил снимок, демонстрирующий хорошую физическую форму, с изображением Винни Пуха.

https://twitter.com/takhalus/status/1085321610213707776

Ранее в сети запустили флешмоб, в котором пользователи просили голосового помощника Siri возвести триллион в десятую степень, а затем трансформировали ответ в мелодию. Участники флешмоба подыгрывали своеобразному битбоксу подручными инструментами и даже записывали полноценные песни.

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