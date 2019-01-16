Минкавказа отчиталось о переселении в Дагестан 350 граждан из Азербайджана

Москва, , 16:47 — REGNUM Переселение проживавших в азербайджанских селах Храх-Уба и Урьян-Уба граждан России полностью завершено — порядка 350 человек переехали в Республику Дагестан. На решение данного вопроса из федерального бюджета было выделено 200 млн рублей. Об этом 16 января на «правительственном часе» в Совете Федерации рассказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изначально, как пояснил чиновник, планировалось переселить 138 семей (377 человек). Однако восемь из них по разным причинам от этого отказались. Таким образом, переехать обратно, а Дагестан изъявили желание 130 семей.

Напомним, в сентябре 2010 года Россия и Азербайджан подписали договор о государственной границе, согласно которому села Храх-Уба и Урьян-Уба стали частью Азербайджана, несмотря на то, что расположены они в Магарамкентском районе Дагестана. В августе 2013 года президент России Владимир Путин поручил заняться переселением граждан, живущих в этих двух сёлах. Был утверждён список, в который вошли 135 семей из Храх-Убы и три — из Урьян-Убы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года первые 20 переселенцев из сел Храх-Уба и Урьян-Уба получили сертификаты на жилье, сумма которых зависела от состава семьи. Бывший в то время министром строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев также пообещал, что ведомство окажет помощь в приобретении жилья.

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