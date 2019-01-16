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Владимир Путин поручил расселить весь взорвавшийся в Магнитогорске дом

Общество

Такое поручение он дал губернатору Борису Дубровскому

Владимир Путин поручил расселить весь взорвавшийся в Магнитогорске дом
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
ЧС в Магнитогорске

Москва, 16 января 2019, 16:00 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поручил расселить весь дом, пострадавший 31 декабря при взрыве в Магнитогорске. Поручение об этом он дал губернатору Челябинской области Борису Дубровскому во время правительственного совещания.

«Сделайте это в короткие сроки», — поручил Путин Дубровскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря обрушился седьмой подъезд 12-подъездного дома. Погибли 39 человек. Власти приняли решение демонтировать седьмой и восьмой подъезды. Их жильцы уже получают новые квартиры.

Жильцы оставшихся подъездов потребовали расселить весь дом. В обращении на имя Владимира Путина они заявили о возникших после взрыва и обрушения трещинах и о том, что в квартиры многим людям сложно возвращаться с психологической точки зрения.

Ранее по теме: Путин обсудит с правительством взрывы в Шахтах и в Магнитогорске

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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