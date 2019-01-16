Блокадники Петербурга начнут получать выплаты в честь юбилея снятия блокады

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Денежные выплаты петербургским блокадникам, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим малолетним узникам фашистских лагерей и детям войны, установленные в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, начнут поступать со следующего четверга, 24 января. Об этом рассказал 16 января председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, передает «Петербургский дневник».

Как сообщало ИА REGNUM, блокадники, ветераны, инвалиды и дети войны, которые зарегистрированы в Петербурге, получат по 7 тыс. рублей в связи с юбилейной датой. Пожилые жители Петербурга, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат по 3 тыс. рублей. Выплаты также получат блокадники, живущие в других регионах.

«На эти цели бюджетом предусмотрен 1 млрд 700 млн рублей, выплаты получат около 400 тысяч человек независимо от нынешнего места проживания», — сказал Александр Ржаненков, добавив, что деньги получат около 20 тысяч ленинградцев, проживающих в других регионах.

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По данным Смольного, в Петербурге сейчас проживают 86 тысяч жителей блокадного Ленинграда, из них 81 тысяча человек награждены знаком «За оборону Ленинграда» и пять тысяч — воинской медалью «За оборону Ленинграда». По словам Ржаненкова, ежегодно уходят из жизни 20−30 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

В дни юбилея Ленинградской победы блокадников пригласят участвовать в праздничных и памятных мероприятиях. Каждый из них получит памятные открытки от имени главы города Александра Беглова.

Также Александр Ржаненков высказался в пользу того, чтобы дети войны были приравнены к ветеранам по получаемым льготам в соответствии с законом о ветеранах. Это позволит поддерживать их на федеральном уровне.

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