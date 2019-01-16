Похороны убитого мэра Гданьска пройдут 19 января

Гданьск, Польша, , 15:29 — REGNUM Погибший в результате вооружённого нападения мэр польского города Гданьска Павел Адамович, будет похоронен 19 января. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь мэрии Магдалена Скорупка-Качмарек.

Читайте также: Мэр Гданьска скончался после нападения

В Польше прошли многотысячные марши в память об убитом мэре Гданьска

Заупокойная месса, которую отслужит митрополит Гданьский, пройдёт в костеле.

Сообщается, что церемония прощания продлится три дня. Гроб с телом градоначальника будет вечером 17 января в Европейском центре солидарности. 18 января он будет перенесён в Базилику Вознесения Пресвятой Девы Марии, где и будет похоронен по решению семьи. Заупокойная служба и похороны пройдут 19 января.

Также по теме: Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признаёт своей вины

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на 53-летнего мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено 13 января во время благотворительного концерта. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался от полученных ножевых ранений, не приходя в сознание

Атаковавший Адамовича прямо на сцене на глазах у публики — 27-летним Стефан В., который, как он сам успел прокричать перед нападением, недавно вышел из тюрьмы, где якобы без вины отсидел пять лет. Подозреваемый пытался скрыться с места преступления, однако был задержан и арестован. Своей вины он не признаёт.

Читайте ранее в этом сюжете: Напавший на мэра Гданьска успел произнести речь на сцене