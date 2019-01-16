Режиссёры, даже известные, не должны возглавлять театры: мнение

Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM Руководить театром может не обязательно выходец из театральной среды, более того, для театра может быть губительно и вредно, если им будет управлять исключительно возвышенная и утончённая натура, «ничего не принимающая в управлении, хозяйстве и праве». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх, отвечая на вопрос о том, кто из известных актёров и режиссёров Российской Федерации мог бы возглавить театр.

«Говоря о театре как учреждении культуры нужно понимать, что это конечно же в первую очередь продукт в виде постановок, спектаклей. Но нужно понимать, что это и большое хозяйство, это имущество, коллектив, зарплаты, налоги, спонсоры, проверяющие (Госпожнадзор, Роспотребнадзор и прочие). Посему, говоря о руководителе театра, нужно понимать, что это не обязательно должен быть выходец из театральной среды. Более того, это может быть губительно и вредно для театра, когда им будет руководить исключительно возвышенная и утончённая натура ничего не принимающая в управлении, хозяйстве и праве», — говорит политик.

Он добавил, что руководить театром должен эффективный менеджер, в настоящем хорошем смысле этого слова, умеющий отдаваться своему делу без остатка, умеющий любить своё дело и увлекаться. Работа и задача такого менеджера — сформировать коллектив, в котором наиболее значимы должности главного режиссёра и художественного руководителя театра.

«Вот этот сплав хорошего менеджера и главного режиссёра, сплав управления хозяйством и творческого процесса и есть залог успеха любого театра», — сказал Артюх.

Политик также добавил, что практически все театры в Екатеринбурге управляются именно по такому принципу и это у них получается.

«Тот же Алексей Бадаев (генеральный директор Свердловского театра драмы — ИА REGNUM ) или та же Евгения Умникова (руководитель Театра юного зрителя — ИА REGNUM ), имеющие опыт работы на государственной и муниципальной службе, отлично справляются и они на своих местах. Или наша музкомедия, неизменно получающая заслуженные театральные награды, берущая маски и в которой порой почти всегда аншлаг на все постановки. Что это как не эффективный сплав и замечательная совместная работа генерального директора театра Михаила Сафронова и главного режиссёра Кирилла Стрежнева? Это и есть образец того, как должен быть организован современный театр, любящий публику и ею любимый», — продолжил политик.

Напомним, 2019 год в России объявлен годом театра. Начнётся он в Москве 24 января. Здесь в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» состоится презентация-открытие театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва.