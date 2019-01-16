Среда, 16 Января 2019 года
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Угроза жалобы губернатору: в Прикамье депутат задолжал более 13 млн рублей

Общество

Задолжавший крупную сумму денег депутат Краснокамской гордумы явился в УФССП только после предостережения, что приставы обратятся за содействием к губернатору

Краснокамск, Пермский край, 16 января 2019, 15:08 — REGNUM  В Пермском крае на исполнении у судебных приставов находится 13 производств в отношении депутата Краснокамской городской думы. Он задолжал юридическим и физическим лицам более 13 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В добровольном порядке депутат не исполнял свои обязательства по погашению крупного долга. Приставы прибегли к принудительным мерам: ограничен выезд за рубеж, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, наложен запрет на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества должника.

На неоднократные приглашения приставов депутат не отвечал. Ситуация изменилась после того, как УФССП предостерегло мужчину о том, что обратится за содействием к губернатору Пермского края.

В ходе визита должник дал письменные объяснения о причинах неуплаты задолженности. Пока депутат давал объяснения, на его автомобиль, на котором он приехал в отдел, составили опись. Если мужчина не предпримет меры по погашению долга, то иномарку передадут на реализацию.

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Деятельность судебных приставов
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