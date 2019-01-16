В Танзании отстранили от должностей трех высокопоставленных полицейских

Додома, 16 января 2019, 15:07 — REGNUM Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола отстранил от должностей трех командующих полицией по областям Аруша, Темеке, Дар-эс-Салаам, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.
Министр Лугола сделал заявление 16 января в городе Додома.
Были отстранены от должностей Эммануэль Лукула из области Темеке, Рамазани Нгази из Аруши и Салум Хамдуни из района Илала, Дар-эс-Салам.
По его словам, причины смещения командующих полицией с должностей — взяточничество и освобождение осужденных под залог.
Также Лугола дал предупреждение командующему дорожной полицией Фортунатусу Муслиму и предложил «поразмышлять, достоин ли он своего поста».