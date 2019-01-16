Среда, 16 Января 2019 года
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В Танзании отстранили от должностей трех высокопоставленных полицейских

Общество

Причинами стали взяточничество и освобождение осужденных под залог

Додома, 16 января 2019, 15:07 — REGNUM  Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола отстранил от должностей трех командующих полицией по областям Аруша, Темеке, Дар-эс-Салаам, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Министр Лугола сделал заявление 16 января в городе Додома.

Были отстранены от должностей Эммануэль Лукула из области Темеке, Рамазани Нгази из Аруши и Салум Хамдуни из района Илала, Дар-эс-Салам.

По его словам, причины смещения командующих полицией с должностей — взяточничество и освобождение осужденных под залог.

Также Лугола дал предупреждение командующему дорожной полицией Фортунатусу Муслиму и предложил «поразмышлять, достоин ли он своего поста».

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