В Танзании отстранили от должностей трех высокопоставленных полицейских

Додома, , 15:07 — REGNUM Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола отстранил от должностей трех командующих полицией по областям Аруша, Темеке, Дар-эс-Салаам, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Министр Лугола сделал заявление 16 января в городе Додома.

Были отстранены от должностей Эммануэль Лукула из области Темеке, Рамазани Нгази из Аруши и Салум Хамдуни из района Илала, Дар-эс-Салам.

По его словам, причины смещения командующих полицией с должностей — взяточничество и освобождение осужденных под залог.

Также Лугола дал предупреждение командующему дорожной полицией Фортунатусу Муслиму и предложил «поразмышлять, достоин ли он своего поста».