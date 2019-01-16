Воронежская полиция ищет свидетелей ДТП, в котором погибли восемь человек

Воронеж, , 14:50 — REGNUM Следствие просит откликнуться очевидцев и свидетелей дорожно-транспортного происшествия в Нижнедевицком районе Воронежской области, произошедшего днем 15 января на 166 км автодороги Р-298 «Курск — Борисоглебск». Как сообщало ИА REGNUM, жертвами аварии стали восемь человек.

«Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто стал очевидцем либо свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия, с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию в СО по РДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам: 8(473) 251−10−94, 8 — 952−955−28−61», — сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 15:10. Как предварительно установлено, 45-летний водитель автомобиля Lexus LX570 выехал на полосу встречного движения и врезался во встречные автомобили — Kia Rio и Toyota Land Cruiser. В результате аварии автомобили загорелись. Погибли восемь человек — водитель и пассажир Lexus, водитель Kia, водитель и четверо пассажиров Toyota. Позже стало известно, в Lexus находился недавно назначенный директор Оскольского электрометаллургического комбината и его водитель. О последнем на комбинате сообщили, что он работал с 2018 года и зарекомендовал себя как ответственный профессионал. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: После массового ДТП в Воронежской области возбуждено уголовное дело