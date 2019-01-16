Среда, 16 Января 2019 года
14:44:07 МСК

Экономика волнует граждан Италии вдвое больше, чем нелегальная миграция

Общество

В отличие от экономики, в сфере ограничения миграции государству уже удалось добиться успехов

Рим, 16 января 2019, 14:43 — REGNUM  Вопросы обеспеченности работой и ситуации в экономике волнуют 75% граждан Италии, сообщает в среду, 16 января, Termometro Politico со ссылкой на исследование Ipsos.

Все другие проблемы, включая возможность получать пособия и иную поддержку государства (38%), проблему нелегальной миграции (37%) или ситуацию в сфере безопасности (24%), интересуют граждан значительно меньше.

Наблюдатели предполагают, что заметное снижение доли тех, кого волнует проблема миграции и, отчасти, также проблема безопасности, объясняется заметными успехами нового правительства в этих сферах. Так, поток нелегальных мигрантов в 2018 году снизился на 80%.

Читайте также: Большинство граждан Италии винят в проблемах страны ЕС, а не правительство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить