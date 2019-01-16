Экономика волнует граждан Италии вдвое больше, чем нелегальная миграция

Рим, , 14:43 — REGNUM Вопросы обеспеченности работой и ситуации в экономике волнуют 75% граждан Италии, сообщает в среду, 16 января, Termometro Politico со ссылкой на исследование Ipsos.

Все другие проблемы, включая возможность получать пособия и иную поддержку государства (38%), проблему нелегальной миграции (37%) или ситуацию в сфере безопасности (24%), интересуют граждан значительно меньше.

Наблюдатели предполагают, что заметное снижение доли тех, кого волнует проблема миграции и, отчасти, также проблема безопасности, объясняется заметными успехами нового правительства в этих сферах. Так, поток нелегальных мигрантов в 2018 году снизился на 80%.

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